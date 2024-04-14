15000 долларов за незаконное пересечение государственной границы: в Черкасской области разоблачена схема

46-летний мужчина вместе со своей сожительницей обещали за денежное вознаграждение посодействовать в незаконном пересечении государственной границы военнообязанном.

Сообщено о подозрении жителю города Черкассы и его сожителям по факту содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу и получении неправомерной выгоды за оказание незаконного влияния на принятие решения уполномоченным лицом (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины) ). Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

По данным следствия, 46-летний черкасчанин вместе со своей сожительницей обещали за денежное вознаграждение посодействовать в незаконном пересечении государственной границы военнообязанном.

Подозреваемые должны были повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным вносить личные сведения в систему «Шлях». Таким образом, призывникам разрешался выезд за пределы Украины как волонтерам-водителям.

Злоумышленников задержали при извлечении неправомерной выгоды в сумме 15 000 долларов.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а женщине - круглосуточный домашний арест.

При доказательстве вины им грозит наказание в виде лишения свободы до 9 лет с конфискацией имущества.

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