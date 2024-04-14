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До 7800 гривень на дитину: в Україні підвищили допомогу дітям загиблих

07:00, 14 квітня 2024
Розмір допомоги зріс до 7800 гривень на кожну неповнолітню дитину та до 6100 гривень, якщо в сім’ї є двоє або більше дітей.
До 7800 гривень на дитину: в Україні підвищили допомогу дітям загиблих
Джерело фото: blog.eva.ua
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Міністерство соціальної політики повідомило про збільшення розмірів державної адресної допомоги для дітей загиблих захисників-добровольців, які не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад. Це рішення було ухвалено для забезпечення справедливих виплат та соціальної підтримки таким сім'ям.

З 1 квітня 2024 року розмір допомоги зріс з 2361 гривень до 7800 гривень на кожну неповнолітню дитину та до 6100 гривень, якщо в сім’ї є двоє або більше дітей. Ці виплати будуть здійснюватися щомісячно, а підвищення відбулося автоматично, без потреби у додаткових зверненнях.

Нагадуємо, що діти загиблих добровольців мають право на отримання пенсії у разі втрати годувальника, якщо загиблий тато або мама мали необхідну кількість страхового стажу. У випадку недостатнього страхового стажу на момент загибелі, дитині нараховується державна соціальна допомога.

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