Пентагон анонсував нове засідання «Рамштайну»: подробиці

Засідання відбудеться у режимі відеоконференції.

Фото: Reuters

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Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться наприкінці цього тижня. Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер на брифінгу.

За його словами, голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз К. Браун проведуть зустріч по відеозв’язку.

"Це буде 21-те засідання Контактної групи з моменту першого засідання рівно два роки тому", - додав він.

Порядок денний поки не уточнюється.

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