Пентагон анонсировал новое заседание «Рамштайна»: подробности

Заседание пройдет в режиме видеоконференции.

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в конце этой недели. Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер на брифинге.

По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун проведут встречу по видеосвязи.

"Это будет 21-е заседание Контактной группы с момента первого заседания ровно два года назад", - добавил он.

Повестка дня пока не уточняется.

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