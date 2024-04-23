Какие есть этапы в конкурсе на занятие должностей судей ВАКС: полезная инфографика

Конкурс является комплексным и включает в себя этапы, позволяющие сформировать объективный рейтинг лучших кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, какие этапы предусмотрены в конкурсе на должность судей Высшего антикоррупционного суда.

Отмечается, что дизайн конкурса уникален для Украины и впервые был применен именно на предыдущем конкурсе к ВАКС в 2018 году. Конкурс чрезвычайно комплексный и включает в себя этапы, позволяющие сформировать объективный рейтинг лучших кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

«Необходимо отметить особенность отбора судей в ВАКС, а именно участие и существенную помощь в проведении конкурса иностранных специалистов, признанных и известных специалистов в сфере предотвращения и противодействия коррупции на международном уровне. В целях содействия Комиссии в установлении соответствия кандидатов на должности судей ВАКС критериям профессиональной этики и доброчестности присоединяется Общественный совет международных экспертов (ГРМЭ). Во время предыдущего конкурса благодаря плодотворному сотрудничеству Комиссии и ГРМЭ был сформирован эффективный суд», - заявил член ВККС Олег Колиуш.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», члены ВККС и судьи ВАКС в эксклюзивном комментарии изданию рассказали, чего следует ожидать от конкурса и как кандидатам следует готовиться к участию в конкурсе, чтобы победить.

Добавим, ВККС начинает допуск кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС к конкурсу.

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