Які є етапи в конкурсі на зайняття посад суддів ВАКС: корисна інфографіка

Конкурс є комплексним і має в собі етапи, які дозволяють сформувати обʼєктивний рейтинг найкращих кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадало, які етапи передбачені в конкурсі на зайняття посад суддів Вищого антикорупційного суду.

Зазначається, що дизайн конкурсу є унікальним для України і вперше був застосований саме на попередньому конкурсі до ВАКС у 2018 році. Конкурс є надзвичайно комплексним і має в собі етапи, які дозволяють сформувати обʼєктивний рейтинг найкращих кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

«Необхідно відзначити особливість добору суддів до ВАКС, а саме участь та суттєву допомогу у проведенні конкурсу іноземних фахівців, визнаних та відомих спеціалістів у сфері запобігання та протидії корупції на міжнародному рівні. З метою сприяння Комісії у встановленні відповідності кандидатів на посади суддів ВАКС критеріям професійної етики та доброчесності долучається Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ). Під час попереднього конкурсу завдяки плідній співпраці Комісії та ГРМЕ було сформовано ефективний суд», - заявив член ВККС Олег Коліуш.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», члени ВККС та судді ВАКС в ексклюзивному коментарі виданню розповіли, чого слід очікувати від конкурсу та як кандидатам слід готуватися до участі у конкурсі, щоб перемогти.

Додамо, ВККС розпочинає допуск кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС до конкурсу.

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