ВККС розпочинає допуск кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС до конкурсу: список

30 квітня Комісія розгляне питання допуску перших 54 кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 30 квітня розпочинає допуск кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати до участі у конкурсі та до проходження кваліфікаційного оцінювання.

Список перших 54 кандидатів, щодо яких буде вирішуватися питання про допуск:

Алексик Таміла Іванівна Дубич Тарас Володимирович Довгаль Сергій Володимирович Дьяченко Дмитро Олександрович Зайцев Олексій Володимирович Каменєв Андрій Миколайович Кіт Роман Степанович Клименко Тетяна Валентинівна Краснопольська Людмила Петрівна Криклива Тетяна Григорівна Лантух Ярослав Васильович Малюк Віталій Мирославович Маршал Ірина Миколаївна Мицак Мар’ян Степанович Мовчан Дмитро Валентинович Мудрецька Ганна Володимирівна Палько Інна Костянтинівна Риков Сергій Володимирович Стратій Євгенія Володимирівна Стецюк Юрій Олегович Ткаченко Олександр Анатолійович Шалота Костянтин Валерійович Юнусов Андрій Султанович Бойко Олександр Михайлович Гаврилюк Тетяна Володимирівна Дараган Лілія Валеріївна Іваницька Ольга Павлівна Кінах Яна Валеріївна Кузнецов Роман Олександрович Легких Кирило Вікторович Надточиєва Анна Петрівна Новікова Тамара Вадимівна Радіонов Олег Олександрович Ходько Вадим Миколайович Шкута Олег Олегович Шовкун Володимир Олександрович Адаменко Ірина Миколаївна Балковий Руслан Леонідович Бородіна Ірина Валеріївна Валігурський Геннадій Юрійович Гольник Лариса Владленівна Зайцев Василь Вікторович Зеленов Геннадій Михайлович Іванів Сергій Павлович Кононенко Тетяна Олександрівна Коряк Артур Васильович Миркушіна Наталія Станіславівна Олефір Алла Олександрівна Островська Наталя Ігорівна Роїк Олена Олександрівна Самойленко Олена Анатоліївна Стефанович Ірина Валеріївна Харакоз Костянтин Сергійович Якимів Андрій Вікторович.

Нагадаємо, що конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС оголошено 23 грудня 2023 року. Конкурс оголошено на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та на 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

Документи для участі у конкурсі подали 238 кандидатів. На 15 вакантних посад суддів ВАКС претендують 153 кандидати, а на 10 посад суддів АП ВАКС – 85 кандидатів.

Про цікаві нюанси конкурсу, можна дізнатися за посиланням.

Автор В’ячеслав Хрипун

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