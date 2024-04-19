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ВККС начинает допуск кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС к конкурсу: список

12:49, 19 апреля 2024
30 апреля Комиссия рассмотрит вопрос допуска первых 54 кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда.
ВККС начинает допуск кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС к конкурсу: список
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Высшая квалификационная комиссия судей 30 апреля начинает допуск кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты к участию в конкурсе и к прохождению квалификационного оценивания.

Список первых 54 кандидатов, относительно которых будет решаться вопрос о допуске:

  1. Алексик Таміла Іванівна
  2. Дубич Тарас Володимирович
  3. Довгаль Сергій Володимирович
  4. Дьяченко Дмитро Олександрович
  5. Зайцев Олексій Володимирович
  6. Каменєв Андрій Миколайович
  7. Кіт Роман Степанович
  8. Клименко Тетяна Валентинівна
  9. Краснопольська Людмила Петрівна
  10. Криклива Тетяна Григорівна
  11. Лантух Ярослав Васильович
  12. Малюк Віталій Мирославович
  13. Маршал Ірина Миколаївна
  14. Мицак Мар’ян Степанович
  15. Мовчан Дмитро Валентинович
  16. Мудрецька Ганна Володимирівна
  17. Палько Інна Костянтинівна
  18. Риков Сергій Володимирович
  19. Стратій Євгенія Володимирівна
  20. Стецюк Юрій Олегович
  21. Ткаченко Олександр Анатолійович
  22. Шалота Костянтин Валерійович
  23. Юнусов Андрій Султанович
  24. Бойко Олександр Михайлович
  25. Гаврилюк Тетяна Володимирівна
  26. ДараганЛіліяВалеріївна
  27. Іваницька Ольга Павлівна
  28. Кінах Яна Валеріївна
  29. Кузнецов Роман Олександрович
  30. Легких Кирило Вікторович
  31. Надточиєва Анна Петрівна
  32. Новікова Тамара Вадимівна
  33. Радіонов Олег Олександрович
  34. Ходько Вадим Миколайович
  35. Шкута Олег Олегович
  36. Шовкун Володимир Олександрович
  37. Адаменко Ірина Миколаївна
  38. Балковий Руслан Леонідович
  39. Бородіна Ірина Валеріївна
  40. Валігурський Геннадій Юрійович
  41. Гольник Лариса Владленівна
  42. Зайцев Василь Вікторович 
  43. Зеленов Геннадій Михайлович
  44. Іванів Сергій Павлович
  45. Кононенко Тетяна Олександрівна
  46. Коряк Артур Васильович
  47. Миркушіна Наталія Станіславівна
  48. Олефір Алла Олександрівна
  49. Островська Наталя Ігорівна
  50. Роїк Олена Олександрівна
  51. Самойленко Олена Анатоліївна
  52. Стефанович Ірина Валеріївна
  53. Харакоз Костянтин Сергійович
  54. Якимів Андрій Вікторович.

Напомним, что конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС объявлен 23 декабря 2023 года. Конкурс объявлен на 15 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС.

Документы для участия в конкурсе подали 238 кандидатов. На 15 вакантных должностей судей ВАКС претендуют 153 кандидата, а на 10 должностей судей АП ВАКС – 85 кандидатов.

Об интересных нюансах конкурса можно узнать по ссылке.

Автор Вячеслав Хрипун

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