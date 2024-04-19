Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть до конца года без помощи США

Уильям Бернс призвал конгрессменов принять выделение помощи для Украины.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что если американские законодатели не одобрят помощь Украине, она может проиграть войну до конца 2024 года. Об этом сообщает Politico.

"С толчком, который предоставит военная помощь, как практически, так и психологически, украинцы вполне способны продержаться и уничтожить высокомерное мнение путина о том, что время на его стороне", – сказал Бернс.

По его словам, без дополнительной помощи "картина будет гораздо ужаснее". Как отметил Бернс, есть риск, что Украина проиграет на поле боя или путин будет в таком положении, "когда он сможет диктовать условия политического урегулирования".

Как указывает издание, директор ЦРУ считает, что помощь Украине влияет и на геополитическую ситуацию, поскольку "это также касается Си Цзиньпина в Китае, его амбиций, а также американских союзников и партнеров в Индийско-Тихоокеанском регионе".

"Поддержка Украины сейчас – это больше, чем война с россией", – сказал Бернс.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Владимир Зеленский сказал, что без помощи США шансов победить не будет.

Как мы писали, новый законопроект о военной помощи США предусматривает условия мониторинга расходования средств и заключения соглашения с правительством Украины о возврате средств, предоставленных на экономическую поддержку.

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