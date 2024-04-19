Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть до конца года без помощи США

12:46, 19 апреля 2024
Уильям Бернс призвал конгрессменов принять выделение помощи для Украины.
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть до конца года без помощи США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что если американские законодатели не одобрят помощь Украине, она может проиграть войну до конца 2024 года. Об этом сообщает Politico.

"С толчком, который предоставит военная помощь, как практически, так и психологически, украинцы вполне способны продержаться и уничтожить высокомерное мнение путина о том, что время на его стороне", – сказал Бернс.

По его словам, без дополнительной помощи "картина будет гораздо ужаснее". Как отметил Бернс, есть риск, что Украина проиграет на поле боя или путин будет в таком положении, "когда он сможет диктовать условия политического урегулирования".

Как указывает издание, директор ЦРУ считает, что помощь Украине влияет и на геополитическую ситуацию, поскольку "это также касается Си Цзиньпина в Китае, его амбиций, а также американских союзников и партнеров в Индийско-Тихоокеанском регионе".

"Поддержка Украины сейчас – это больше, чем война с россией", – сказал Бернс.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Владимир Зеленский сказал, что без помощи США шансов победить не будет.

Как мы писали, новый законопроект о военной помощи США предусматривает условия мониторинга расходования средств и заключения соглашения с правительством Украины о возврате средств, предоставленных на экономическую поддержку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возможность обжалования в Верховный Суд судебных решений по делам о социальных выплатах, в том числе военнослужащих и их семей, уберут из законодательства

Народный депутат Денис Маслов объяснил цель законопроекта об отмене возможности обжалования в Верховный Суд по делам о социальных выплатах и пенсионных делах.

Верховной Раде рекомендуют принять законопроект о начальной военной подготовке учащихся к вооруженной защите

Начальная общевойсковая подготовка граждан Украины осуществляется с целью формирования у граждан первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей в отношении оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своей обязанности по вооруженной защите Украины.

ВККС начинает допуск кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС к конкурсу: список

30 апреля Комиссия рассмотрит вопрос допуска первых 54 кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда.

Одиночные ролики с задержанием ТЦК людей не воспроизводят реальной картинки, а то, что мобилизованные не проходят подготовки – это полный бред – Ярослав Юрчишин

Председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин указал, что дискредитацию работы ТЦК и процесса мобилизации организуют через дезинформационные кампании.

Минимальный размер должностного оклада служащего местного самоуправления на уровне не меньшем, чем минимальная зарплата, необходимо закрепить в законе – НАДС

Решения органов местного самоуправления, которыми устанавливаются премии, предлагается обязательно публиковать.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Завітневич
    Олександр Завітневич
    голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки