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В Киеве «предпринимателя» подозревают в налаживании «конвертационного центра»

13:03, 19 апреля 2024
На счета подконтрольного подозреваемому обществу поступили средства реального сектора экономики на общую сумму 130 млн грн
В Киеве «предпринимателя» подозревают в налаживании «конвертационного центра»
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В Киеве директору частного общества сообщили о подозрении в служебном подделе и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем в крупном размере (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 УК Украины). В настоящее время подозреваемому избрали меру пресечения в виде залога.

Как рассказали в Киевской городской прокуратуре по версии следствия, установлено, что в июне 2020 подозреваемый зарегистрировал на себя общество, при этом заниматься предпринимательской деятельностью он не планировал. В то же время «предприниматель» решил предоставлять услуги по конвертации средств.

С этой целью, отмечают в прокуратуре, он как директор общества открыл расчетные счета, а также ряд карточных счетов на имя других физических лиц.

В дальнейшем клиенты «конвертационного центра» перечисляли безналичные средства на счета подконтрольного подозреваемому обществу. В дальнейшем часть средств перечислялись на карточные счета физических лиц якобы как возврат беспроцентной финансовой помощи обществу. При этом владельцы этих счетов никакой финансовой помощи его обществу не оказывали.

В период 2020-2021 годов установленные в ходе следствия люди по указанию подозреваемого сняли наличные в банкоматах на сумму 10,3 млн гривен. Эти деньги передали подозреваемому.

Всего за все время противозаконной деятельности на счета подконтрольного подозреваемому обществу поступили средства реального сектора экономики на общую сумму 130 млн грн, отмечают в прокуратуре.

«Никаких налогов с них уплачено не было, зато деньги перечислялись на счета физических лиц и других предприятий конвертационной группы с целью обналичивания и распределения между участниками преступления», - заявили в КГП.

Следствие по уголовному производству продолжается, устанавливается причастность других лиц к совершенному преступлению.

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