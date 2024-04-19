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Зеленский приехал в Донецкую область: посетил военных, проходящих лечение

12:45, 19 апреля 2024
Владимир Зеленский также проверил строительство фортификаций в Донецкой области.
Зеленский приехал в Донецкую область: посетил военных, проходящих лечение
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область, где посетил раненых украинских защитников. Об этом Глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

Зеленский посетил военных, проходящих лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Президент пообщался с бойцами и удостоился государственных наград.

«Спасибо за службу и защиту Украины! Наше государство гордится тем, что имеет таких воинов. Ценим работу наших медиков. Спасибо, что прилагаете все усилия ради жизней наших воинов, за то, что лечите наших бойцов и служите Украине», - написал Глава государства.

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