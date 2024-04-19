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Судью Кропивницкого апелляционного суда Владимира Гончара временно отстранили от правосудия

12:31, 19 апреля 2024
Судья привлечен к уголовной ответственности за получение неправомерной выгоды.
Судью Кропивницкого апелляционного суда Владимира Гончара временно отстранили от правосудия
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Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Кропивницкого апелляционного суда Владимира Гончара в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства.

Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Суддя обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України, а саме у проханні службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду у великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

26 жовтня 2023 року судді вручено повідомлення про підозру.

Обновляется...

 

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