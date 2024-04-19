Многодетных родителей, которые не платят алименты, смогут мобилизовать — Минюст

Десятки мужчин могут лишиться отсрочки от мобилизации.

Министерство юстиции сообщило, что в настоящее время родители троих или более детей имеют право на отсрочку от военной службы. Однако, согласно новой версии Закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, вскоре за неуплату алиментов более трех месяцев хотя бы за одного ребенка должников будет лишено этого права. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

За словами заступника Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, мобілізація для такої категорії осіб ні в якому разі не має бути покаранням.

«Бо військова служба — це обов'язок, як і батьківська відповідальність. Плюс справді є категорія таких батьків, які хотіли б сплачувати аліменти, але не мають роботи. Враховуючи достатньо високі зарплати в ЗСУ, це буде якраз механізм та можливість достатньо швидко погаcити борги. Головне — діти отримають фінансове забезпечення», — вважає Андрій Гайченко.

Зазначається, що у разі погашення заборгованості право на відстрочку буде повернуто.

Станом на 1 березня 2024 року на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебуває 520,2 тис. документів про стягнення аліментів. У середньому по країні чисельність неплатників аліментів — пів мільйона, з яких станом на березень 16 200 осіб (3 %) — жінки. «Це дуже високий показник на все населення», - зазначив посадовець.

«У бухгалтеріях підприємств, установах, організаціях з метою відрахування аліментів із заробітної плати (доходів), пенсій боржника перебуває 261,5 тис. постанов про звернення стягнення на доходи боржника. Кількість документів, за якими сума заборгованості сукупно перевищує суму платежів за три місяці, складає 183 тис.», — додав він.

Водночас примусове виконання близько 100 тисяч виконавчих документів ускладнено непрацевлаштованістю боржників, веденням аморального способу життя, небажанням сплачувати аліменти.

Так, за словами Андрія Гайченка, боржники з аліментів не завжди є фінансово неспроможними. Однак ці люди умисно переписують майно і статки на родичів, аби виконавча служба не могла стягнути борги. Хоча, згідно з чинним законодавством, за несплату аліментів вони потрапляють до Єдиного реєстру боржників з блокуванням банківських карток, забороною на виїзд, керування ТЗ, користування вогнепальною зброєю. Та навіть достатньо жорсткі обмеження не зупиняють боржників.

Заступник Міністра уточнив, що точної статистики батьків-боржників за понад три місяці, які мають трьох чи більше дітей, немає. Однак це не менш ніж 20 тисяч людей, які можуть втратити відстрочку.

Міністерство юстиції вже обмінюється інформацією з Державною міграційною службою України, виконавці отримують дані з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи-боржника. Тобто адреси таких аліментних ухилянтів відомі. А самі виконавці можуть формувати платіжні інструкції на списання боргів в електронній формі й кількома кліками направляти клієнт-банкам боржника.

«Так, протягом 2023 року державні виконавці стягнули 10,1 млрд грн аліментів. А за січень-лютий — 1,8 млн грн. Також зауважу, що заборгованість з аліментів стягують незалежно від досягнення дитиною повноліття, а якщо дитина продовжує навчання — до досягнення нею 23 років», — підкреслив заступник Міністра.

Як це буде працювати?

Після того, як новий закон про мобілізацію набере чинності, а це вже наступного місяця, військовозобов'язані батьки трьох чи більше дітей мають з'явитися до ТЦК протягом 60 днів.

Такі громадяни (не лише чоловіки, а й жінки з фармацевтичною чи медичною освітою) повинні довести право на відстрочку. І не лише факт батьківства трьох або більше неповнолітніх дітей. А й відсутність заборгованості, якщо мусять сплачувати аліменти. Навіть якщо така заборгованість буде понад три місяці з виплат одній дитині, людина втратить право на відстрочку.

ТЦК подаватимуть запити в Державний реєстр боржників та виконавчих проваджень. Реєстр відправлятиме у відповідь довідки за зразком довідки про несудимість.

Далі ТЦК буде ухвалювати рішення щодо наявності або відсутності права на відстрочку.

У Мін’юсті нагадали, з січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

- для дітей віком до 6 років — 1 281,5 грн;

- для дітей віком від 6 до 18 років — 1 598 грн.

Також у відомстві наголосили, що в законодавстві немає жодних обмежень на стягнення аліментів з військовослужбовців. А ще 16 лютого 2022 року уряд ухвалив постанову № 122 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 146», якою уточнив, що стягнення аліментів з військовослужбовців «провадиться з усіх видів грошового забезпечення, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру».

Стягувач може письмово звернутися до виконавця із заявою, де вказати про те, що боржник мобілізований на військову службу, і зазначити номер частини, якщо його відомо. Якщо виконавець не знає адреси військової частини боржника, він повинен надіслати документи щодо стягнення аліментів до Міністерства оборони України. Після чого ці документи будуть передані до бухгалтерії військової частини, надалі аліменти виплачуватимуть з доходів боржника.

Ранее "Судебно-юридическая газета" писала, что Закон об усилении мобилизации позволяет ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

Кроме того, новый закон о мобилизации № 3633-IX предусматривает, что с помощью Реестра военнообязанных "Оберіг" автоматически будет блокироваться предоставление отсрочки более, чем одному смотрителю за больным лицом или лицом с инвалидностью.

У граждан будет время до середины июля, чтобы сообщить свой мобильный телефон и реальный адрес ТЦК.

Напомним, что персональные данные военнообязанных смогут хранить в облачных хранилищах за рубежом при поддержке международных партнеров. Фактически на всех военнообязанных будет сформировано определенное «досье» с достаточно обширным перечнем личной информации, независимо от того, будут ли такие лица пользоваться потом электронным кабинетом или не изъявят такого желания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.