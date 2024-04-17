Опубликован Закон о мобилизации в Украине

Закон о мобилизации вступит в силу через месяц после его опубликования.

Источник фото: УНИАН

17 апреля в официальном парламентском издании "Голос Украины" появился закон о мобилизации.

Закон вступит в силу через месяц со дня, следующего за днем его опубликования, то есть с 18 мая.

Ранее "Судебно-юридическая газета" писала, что Закон об усилении мобилизации позволяет ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

Кроме того, новый закон о мобилизации № 3633-IX предусматривает, что с помощью Реестра военнообязанных "Оберіг" автоматически будет блокироваться предоставление отсрочки более, чем одному смотрителю за больным лицом или лицом с инвалидностью.

У граждан будет время до середины июля, чтобы сообщить свой мобильный телефон и реальный адрес ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.