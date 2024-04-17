МВФ рассказал, как изменится численность населения Украины до 2028 года

МВФ прогнозирует медленное возвращение беженцев в Украину уже в 2024 году.

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Прогноз Международного валютного фонда относительно численности населения в Украине и возможного возвращения беженцев отражает обновление демографической ситуации в стране. По данным World Economic Outlook, численность населения в Украине начала уменьшаться еще в 2021 году, достигнув 41 миллиона человек. В 2022 и 2023 годах этот показатель продолжил уменьшаться и составил 35 миллионов и 33,2 миллиона соответственно.

Прогнозируемые данные МВФ на ближайшие годы свидетельствуют о медленном, но стабильном росте населения. Так, по прогнозам, в 2024 году ожидается легкое увеличение до 33,4 миллионов человек, а в последующие годы эта тенденция должна продолжиться: 2025 год - 34,3 миллиона, 2026 - 35,1 миллионов, 2027 - 35,8 миллионов, и 2028 - 36,0 миллионов человек.

Эти данные указывают на начало процесса возвращения беженцев в страну уже в 2024 году. Однако, согласно прогнозу, этот процесс будет медленным и будет сопровождаться постепенным ростом населения.

Ранее Зеленский заявил, что беженцы вернутся домой, если у Украины будет достаточно систем ПВО.

Кроме того, министр обороны Словакии ранее заявлял, что Запад должен вернуть "трусливых" мужчин в Украину, а не обсуждать отправку войск НАТО.

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