Біженці повернуться додому, якщо в України буде достатньо систем ППО, — Зеленський

Західні системи ППО можуть збивати усі російські ракети, тому якщо буде достатньо цих систем, мільйони українців повернуться на Батьківщину.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що західні системи ППО можуть збивати усі російські ракети, тому якщо буде достатньо цих систем, мільйони українців повернуться на Батьківщину. Про це він заявив на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

«Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет. Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети.

І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців.

І дякую вам за ваше ставлення у ваших країнах до усіх наших людей», — зазначив глава держави.

Також Володимир Зеленський назвав правильним рішення вивести війська з Авдіївки.

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