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Суддю Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя

12:31, 19 квітня 2024
Суддю притягнуто до кримінальної відповідальності за одержання неправомірної вигоди
Суддю Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя
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Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження. Про це йдеться у повідомленні ВРП. 

Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Суддя обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України, а саме у проханні службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду у великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

26 жовтня 2023 року судді вручено повідомлення про підозру.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо судді Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара.

Суддя отримав гроші за «потрібне» судове рішення, але повернув їх, коли виконати домовленість не вдалося.

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