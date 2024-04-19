Суддю Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя

Суддю притягнуто до кримінальної відповідальності за одержання неправомірної вигоди

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження. Про це йдеться у повідомленні ВРП.

Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Суддя обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України, а саме у проханні службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду у великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

26 жовтня 2023 року судді вручено повідомлення про підозру.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо судді Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара.

Суддя отримав гроші за «потрібне» судове рішення, але повернув їх, коли виконати домовленість не вдалося.

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