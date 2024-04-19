Зеленський приїхав на Донеччину: відвідав військових, які проходять лікування

Володимир Зеленський також перевірив будівництво фортифікацій у Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський прибув у Донецьку область, де відвідав поранених українських захисників. Про це Глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зеленський відвідав військових, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Президент поспілкувався з бійцями та відзначив державними нагородами.

«Дякую за службу і захист України! Наша держава пишається тим, що має таких воїнів. Цінуємо роботу наших медиків. Дякую, що докладаєте всіх зусиль заради життів наших воїнів, за те, що лікуєте наших бійців і служите Україні», - написав Глава держави.

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