У Києві «підприємця» підозрюють у налагодженні «конвертаційного центру»

На рахунки підконтрольного підозрюваному товариства надійшли кошти реального сектору економіки на загальну суму 130 млн грн.

У Києві директору приватного товариства повідомили про підозру у службовому підроблені та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України). На даний час підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді застави.

Як розповіли у Київській міській прокуратурі за версією слідства, встановлено, що в червні 2020 року підозрюваний зареєстрував на себе товариство, при цьому займатися підприємницькою діяльністю він не планував. Натомість «підприємець» вирішив надавати послуги з конвертації коштів.

З цією метою, зазначають у прокуратурі, він як директор товариства відкрив розрахункові рахунки, а також низку карткових рахунків на ім’я інших фізичних осіб.

В подальшому клієнти «конвертаційного центру» перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольного підозрюваному товариства. Надалі частину коштів перераховували на карткові рахунки фізичних осіб начебто як повернення безвідсоткової фінансової допомоги товариству. При цьому власники цих рахунків жодної фінансової допомоги його товариству не надавали.

У період 2020-2021 років встановлені в ході слідства люди за вказівкою підозрюваного зняли готівку в банкоматах на суму 10,3 млн гривень. Ці гроші передали підозрюваному.

Загалом за весь час протизаконної діяльності на рахунки підконтрольного підозрюваному товариства надійшли кошти реального сектору економіки на загальну суму 130 млн грн, зауважують у прокуратурі.

«Жодних податків з них сплачено не було, натомість гроші перераховували на рахунки фізичних осіб та інших підприємств конвертаційної групи з метою переведення в готівку та розподілення між учасниками злочину», - заявили у КМП.

Слідство у кримінальному провадженні триває, встановлюється причетність інших осіб до вчиненого злочину.

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