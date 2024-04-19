Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Україна може програти до кінця року без допомоги США

Вільям Бернс закликав конгресменів ухвалити виділення допомоги для України.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що якщо американські законодавці не схвалять допомогу Україні, вона може програти війну до кінця 2024 року. Про це інформує Politico.

"З поштовхом, який надасть військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматися та знищити зарозумілу думку путіна про те, що час на його боці", – сказав Бернс.

За його словами, без додаткової допомоги "картина буде набагато жахливішою". Як зазначив Бернс, є ризик, що Україна програє на полі бою, або путін буде в такому положенні, "коли він зможе диктувати умови політичного врегулювання".

Як вказує видання, директор ЦРУ вважає, що допомога Україні впливає й на геополітичну ситуацію, оскільки "це також стосується Сі Цзіньпіна в Китаї, його амбіцій, а також американських союзників і партнерів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні".

"Підтримка України зараз - це більше, ніж війна з росією", - сказав Бернс.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент Володимир Зеленський сказав, що без допомоги США шансів перемогти не буде.

Як ми писали, новий законопроект про військову допомогу США передбачає умови моніторингу витрачання коштів і укладення угоди з урядом України про повернення коштів, наданих на економічну підтримку.

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