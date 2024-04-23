Практика судів
  1. У світі

У Польщі пропонують депортувати з Європи всіх чоловіків-українців: що кажуть в МЗС країни

12:47, 23 квітня 2024
Польський генерал вважає, що це допомогло б провести мобілізацію в Україні.
У Польщі пропонують депортувати з Європи всіх чоловіків-українців: що кажуть в МЗС країни
Фото: radiotrek.rv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польський генерал Вальдемар Скшипчак на початку лютого запропонував уряду депортувати усіх українських чоловіків з Європи. Про це повідомляє видання Onet.

Скшипчак пояснив, що Україні потрібно допомогти з мобілізацією, зокрема - депортувати з ЄС українських чоловіків, які ухиляються від служби в армії.

«Це має бути ініціатива урядів у Варшаві, Парижі, Празі та де б вони не були. Ці уряди повинні допомогти Києву їх депортувати», - сказав він.

Журналісти звернулися до МЗС Польщі та отримали  відповідь. «Щодо питань призову українців, які перебувають за кордоном, зокрема на території Польщі, ми усвідомлюємо поточну ситуацію та проблеми, які вона створює для української сторони».

Наразі там розглядають питання, «як можуть підтримати українську сторону».

«Оптимальним рішенням було б врегулювати ці питання на європейському рівні», – додали в МЗС.

За даними видання, МВС Польщі жодних робіт у цьому напрямку не веде.

Як писала «Судово-юридична газета», посольство України у Китайській Народній Республіці 23 квітня підтвердило наявність доручення МЗС України щодо призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Також повідомлялося, що українцям призупинили видачу готових паспортів за кордоном.

Згодом очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив зупинення консульських послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кропивницький апеляційний суд звинуватив прокуратуру у тиску на суд: що відомо

Прокуратуру не влаштовують відмови суду у задоволенні клопотань та апеляційних скарг прокуратури, такі відмови прокурори сприймають як особисті образи – суд.

Верховна Рада приняла закон про право АРМА купувати за арештовані в іноземній валюті кошти військові облігації

Тепер АРМА зможе придбати військові облігації внутрішньої державної позики за арештовані гроші в іноземній валюті.

Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною – Дмитро Кулеба пояснив зупинення консульських послуг

Очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив зупинення консульських послуг: Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім хоче отримати від цієї держави послуги – так не працює.

Консульські дії за заявами чоловіків від 18 до 60 років за кордоном призупинені до отримання додаткових роз’яснень закону про мобілізацію

Консульські дії, крім дій, пов’язаних з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну, призупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо порядку застосування закону про мобілізацію.

Сплив строк мораторію РНБО на блокування роботи бізнесу шляхом процесуальних дій

23 квітня закінчився строк дії мораторію РНБО, яким було доручено Офісу Генпрокурора, ДБР, Нацполу, БЕБ та СБУ утримуватися від обшуків, затримань, блокувань рахунків, якщо це може заблокувати бізнес, а також провести аудит обмежувальних заходів щодо бізнесу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді