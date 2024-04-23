У Польщі пропонують депортувати з Європи всіх чоловіків-українців: що кажуть в МЗС країни

Польський генерал вважає, що це допомогло б провести мобілізацію в Україні.

Фото: radiotrek.rv.ua

Польський генерал Вальдемар Скшипчак на початку лютого запропонував уряду депортувати усіх українських чоловіків з Європи. Про це повідомляє видання Onet.

Скшипчак пояснив, що Україні потрібно допомогти з мобілізацією, зокрема - депортувати з ЄС українських чоловіків, які ухиляються від служби в армії.

«Це має бути ініціатива урядів у Варшаві, Парижі, Празі та де б вони не були. Ці уряди повинні допомогти Києву їх депортувати», - сказав він.

Журналісти звернулися до МЗС Польщі та отримали відповідь. «Щодо питань призову українців, які перебувають за кордоном, зокрема на території Польщі, ми усвідомлюємо поточну ситуацію та проблеми, які вона створює для української сторони».

Наразі там розглядають питання, «як можуть підтримати українську сторону».

«Оптимальним рішенням було б врегулювати ці питання на європейському рівні», – додали в МЗС.

За даними видання, МВС Польщі жодних робіт у цьому напрямку не веде.

Як писала «Судово-юридична газета», посольство України у Китайській Народній Республіці 23 квітня підтвердило наявність доручення МЗС України щодо призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Також повідомлялося, що українцям призупинили видачу готових паспортів за кордоном.

Згодом очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив зупинення консульських послуг.

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