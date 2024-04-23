В Польше предлагают депортировать из Европы всех мужчин-украинцев: что говорят в МИДе страны

Польский генерал считает, что это помогло бы провести мобилизацию в Украине.

Фото: radiotrek.rv.ua

Польский генерал Вальдемар Скшипчак в начале февраля предложил правительству депортировать всех украинских мужчин из Европы. Об этом сообщает издание Onet.

Скшипчак объяснил, что Украине нужно помочь с мобилизацией, в частности - депортировать из ЕС украинских мужчин, уклоняющихся от службы в армии.

«Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и где бы они ни были. Эти правительства должны помочь Киеву депортировать их», - сказал он.

Журналисты обратились в МИД Польши и получили ответ. «О вопросах призыва украинцев, которые находятся за границей, в частности на территории Польши, мы осознаем текущую ситуацию и проблемы, которые она создает для украинской стороны».

Пока там рассматривают вопрос, «как могут поддержать украинскую сторону».

«Оптимальным решением было бы урегулировать эти вопросы на европейском уровне», - добавили в МИД.

По данным издания, МВД Польши никаких работ по этому направлению не ведет.

Как писала «Судебно-юридическая газета», посольство Украины в Китайской Народной Республике 23 апреля подтвердило наличие поручения МИД Украины о приостановлении совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Также сообщалось, что украинцам приостановили выдачу готовых паспортов за границей.

Впоследствии глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил остановку консульских услуг.

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