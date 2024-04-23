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Киевляне просят власть перекрыть окна фуникулера защитной сеткой: петиция

21:49, 23 апреля 2024
По мнению автора петиции, в таком месте должна быть защита, чтобы больше не повторилась трагическая история, из-за которой погиб 16-летний подросток Максим Матерухин.
Киевляне просят власть перекрыть окна фуникулера защитной сеткой: петиция
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Киевляне призывают перекрыть окна фуникулера защитной сеткой. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

Так, власть просят отгородить окна фуникулера защитной сеткой, или поменять стекла не такие, которые невозможно разбить.

По мнению автора петиции, в таком месте должна быть защита, чтобы больше не повторилась трагическая история, из-за которой погиб 16-летний подросток Максим Матерухин.

«Как мы все помним недавно произошедший трагический случай убийства 16-летнего парня на фуникулере! Все подробности инцидента – это дела следствия! Но чтобы в дальнейшем предотвратить подобные случаи, я считаю что опасные места на фуникулере, а особенно окна должны быть отгорожены или перекрыты какой-то защитной металлической сеткой, или оградой, или должны быть установлены стеклопакеты, которые не так просто разбить. Прошу администрацию города принять решение!» — отметила автор обращения.

Как писала «Судебно-юридическая газета», военнослужащего, подозреваемого в убийстве подростка на станции фуникулера, заключили под стражу.

В Управлении государственной охраны Украины сообщили, что на время проведения расследования мужчина отстранен от исполнения служебных обязанностей и он находится в следственном изоляторе.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 7 апреля на верхней станции столичного фуникулера. Между подозреваемым и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента мужчина толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

Добавим, в Киеве ТЦК и Нацполиция будут усиленно патрулировать Подол после убийства подростка на фуникулере.

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