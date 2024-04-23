Верховная Рада приняла закон о праве АРМА покупать за арестованные в иностранной валюте средства военные облигации

Теперь АРМА сможет приобрести военные облигации внутреннего государственного займа за арестованные деньги в иностранной валюте.

23 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект 10397, которым внесла изменения в Закон «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» по управлению денежными средствами в иностранной валюте.

Так, теперь АРМА сможет управлять денежными средствами в иностранной валюте, в частности, покупать за арестованные средства в иностранной валюте военные облигации.

Законопроект предусматривает предоставление возможности АРМА приобрести облигации внутреннего государственного займа «Военные облигации», номинальная стоимость которых определена в соответствующей иностранной валюте (в настоящее время существуют в долларах США и евро) за счет денежных средств в такой иностранной валюте, размещенных на депозитных счетах АРМА.

В целях защиты от рисков инфляции и потерь на разнице обменных курсов предполагается, что облигации внутреннего государственного займа, номинированных в иностранной валюте, могут быть приобретены только за денежные средства в соответствующей валюте.

Также уточняется, что установленный объем средств, за которые можно приобрести эти облигации, исчисляется от суммы всех средств, находящихся на депозитных счетах АРМА в соответствующей валюте. Это означает, что облигации внутреннего государственного займа в долларах США можно приобрести используя не более 80% всех имеющихся на счетах средств в долларах США. При этом не менее 20% всех средств в долларах США продолжают оставаться на счетах для оперативного управления, например, возвращение владельцу в случае отмены ареста.

Автор: Наталья Мамченко

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