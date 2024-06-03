Більше 100 країн підтвердили участь у Саміті миру – Офіс Президента

107 країн та міжнародних організацій підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії.

Джерело фото: president.gov.ua

В Офісі Президента повідомили, що вже 107 країн та організацій підтвердили участь у майбутньому Саміті миру у Швейцарії. Як передає «Інтерфакс-Україна», про це заявив прессекретар Президента України Сергій Никифоров.

«Наразі 107 країн і міжнародних організацій підтвердили свою участь у Саміті миру», – зазначив Никифоров.

Він також додав, що головною метою візиту Президента України Володимира Зеленського до Південно-Східної Азії було донести позицію України до цієї частини світу та переконати країни регіону долучитися до саміту. За словами Никифорова, на саміті можуть бути представлені Філіппіни, Сінгапур та Тимор-Лешті, з лідерами яких Зеленський провів зустрічі під час свого візиту до Азії.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, а деякі держави навіть стали допомагати агресору в цих намірах.

Додамо, Володимир Зеленський звернувся до Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, щоб вони взяли участь в Саміті миру особисто.

У Білому домі підтверджують участь США у Саміті миру, але не кажуть, хто поїде.

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