Таможенники разоблачили грузовик с «лишними» запчастями к элитным автомобилям

На Закарпатье задержали грузовик с запчастями для мировых брендов, которые пытались незаконно ввезти в Украину.

Источник фото: UkraineCustoms

Закарпатские таможенники зафиксировали попытку ввоза партии запчастей без необходимых документов и уклонения от уплаты таможенных пошлин на таможенном посту «Тиса» на границе с Венгрией. Водитель грузовика перевозил запасные части к автомобилям таких мировых брендов, как «Porsche», «Volkswagen», «Mercedes». Общий вес товара составлял 19,5 тонн, объем составлял 58 грузовых мест, а его стоимость оценивалась в 88,4 тысячи евро. Этот груз должен был прибыть в луцкое предприятие через венгерскую фирму.

Во время таможенного контроля выявлено превышение веса груза и несоответствие количества и маркировки запчастей данным в документах. Вместо заявленных 58 грузовых мест, на самом деле было 60, а кроме того, были обнаружены различия в наименовании и количестве товара.

В связи с этим составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины в отношении перевозчика, который предоставил ложные данные о перемещаемом импортном товаре.

«Лишний» товар, который состоял из 88 комплектов запчастей (294 шт), изъят до решения суда. Его ориентировочная стоимость превышает миллион гривен.

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