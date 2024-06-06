Успенский собор в Черкасской области возвращен в государственную собственность: апелляционный суд принял решение

Собор более 20 лет был под Украинской православной церковью московского патриархата.

Фото: suspilne.media

Каневский Успенский собор в Черкасской области решением суда по ходатайству черкасской прокуратуры вернули в государственную собственность. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

«Северным апелляционным хозяйственным судом подтверждены доводы прокурора о незаконности обретения Украинской православной церковью права коллективной собственности на памятник археологии, истории национального значения – Успенский собор, расположенный в г. Каневе», - говорится в заявлении.

Отмечается, что суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу предстоятеля Украинской православной церкви и оставил без изменения решение хозяйственного суда Черкасской области, которым удовлетворен иск Смелянской окружной прокуратуры в интересах Министерства культуры и информационной политики Украины к исполкому Каневского городского совета, Киевской митрополии Украинской православной церкви об устранении препятствий в осуществлении права пользования и распоряжения имуществом путем признания незаконным и отменой решения, признания недействительным и отмены свидетельства на право собственности и возвращения Успенского собора XII века как объекта культурного наследия национального значения стоимостью более 8,5 млн грн.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время принимаются меры по выполнению решения суда.

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