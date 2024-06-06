Столкновение поездов в Чехии: среди погибших есть граждане Украины

Известно, что в результате аварии пассажирского поезда и грузового погибли 6 человек.

В аварии поезда Прага-Кошице, следовавшего в Чоп, погибли четыре пассажира. Среди них – две гражданки Украины. Об этом сообщил МИД.

В то же время гражданство других погибших в настоящее время уточняется.

Отмечается, что еще 34 пассажира получили незначительные ранения и получили помощь на месте. Некоторых пострадавших доставили в больницы городов Пардубице и Градец Кралово.

«Консульское должностное лицо Консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД», - сообщили в МИД.

Напомним, что в Чехии пассажирский экспресс RegioJet 1021, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым поездом.

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