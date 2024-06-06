В Чехии пассажирский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым: есть погибшие, видео

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым поездом, в результате чего четыре человека погибли.

Возле чешского города Пардубице пассажирский поезд с прицепными вагонами в Чоп столкнулся с грузовым поездом. Об этом сообщает iDNES.cz.

Погибли по меньшей мере 4 человека, десятки ранены. Их доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. Предварительно украинцев среди погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что пассажирский поезд Прага-Кошице, который направлялся в город Чоп, столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении грузовым поездом ČD Cargo.

На место столкновения прибыли 36 подразделений пожарных, к спасательной операции присоединились вертолеты.

Укрзализныця отмечает, что держит контакт с чешским оператором для максимальной помощи пассажирам с последующими пересадками. Детали аварии уточняются.

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