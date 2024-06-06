Практика судов
  1. В Украине

Федор Вениславский прокомментировал взятие на учет 17-летних украинцев за границей: Субъективная оценка министерства

08:24, 6 июня 2024
Вениславский объяснил, нужно ли 17-летним украинским юношам из-за границы ехать в ТЦК.
Федор Вениславский прокомментировал взятие на учет 17-летних украинцев за границей: Субъективная оценка министерства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский высказался о взятии на военный учет 17-летних украинцев за границей.

Он напомнил, что гражданин Украины в возрасте от 18 лет могут скачать приложение Резерв+, создать там электронный кабинет и скачать ту информацию, которая необходима.

Вениславский уверяет, что в таком случае военнообязанный не будет признан годным или непригодным к военной службе, ведь он не прошел ВЛК. Но в таком случае человек "формально" выполнит требование закона.

"С 18 июня эта система Резерв+ генерирует QR-код, который будет аутентичным цифровым заменителем военного билета. Поэтому здесь никаких проблем я не вижу. А заявление спикера Министерства обороны, о котором вы говорите, что юноши от 17 лет обязаны будут приехать, - это, знаете ли, это субъективная оценка министерства, которое должно быть подкреплено как-то нормативно-правовыми актами", - рассказал Вениславский в эфире "Радио Свобода".

Депутат добавил, что подобные вопросы решаются на уровне нормативно-правовых актов. По его словам, в законе, принятом нардепами ранее, нет ни одного положения о том, что юноши в возрасте от 17 лет должны приехать и стать на учет.

Также он пообещал поднять вопрос об информационной политике Министерства обороны во время обсуждения в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, что спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин сказал, что юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на военный учет в ТЦК. Сейчас стать на первый учет через приложение «Резерв+» невозможно — это можно сделать только через ТЦК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что украинские студенты иностранных вузов для постановки на учет должны приехать в Украину, дистанционно это сделать нельзя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК – не может вручать повестки

Задержание и доставка в ТЦК: какие полномочия имеет ТЦК, а какие – полиция.

По образцу ВАКС: как в Украине будут создавать Высший административный суд и отбирать в него судей, законопроект

В Высшем административном суде и в его Апелляционной палате будет не менее 35 судей, а деятельность суда будет обеспечена на самом высоком уровне

Данные о неуплаченном уклонистом штрафе и открытом исполнительном производстве будут отображаться в Реестре «Оберег»

В Реестр военнообязанных «Оберег» будут вносить данные об уклонении от воинского долга и о блокировании счета по исполнительному производству – Рада приняла закон.

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что для формирования Реестра «Оберег» ЦИК, ГМС и Налоговая передают данные только о призывниках от 17 до 25 лет

Ранее было предусмотрено, что в Реестр «Оберег» ЦИК, Налоговая и ГМС передают данные по всем гражданам с 18 до 60 лет – Верховная Рада приняла изменения.

В судах вводятся Правила организации эффективного судопроизводства – в Киевском апелляционном суде состоялся круглый стол, где обсудили их цель, общее видение и перспективы

Киевский апелляционный суд совместно с коллегами из судебного сообщества, международными партнерами, представителями адвокатуры и прокуратуры обсудили перспективы введения в судах Правил организации эффективного судопроизводства.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео