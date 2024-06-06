Федор Вениславский прокомментировал взятие на учет 17-летних украинцев за границей: Субъективная оценка министерства

Вениславский объяснил, нужно ли 17-летним украинским юношам из-за границы ехать в ТЦК.

Народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский высказался о взятии на военный учет 17-летних украинцев за границей.

Он напомнил, что гражданин Украины в возрасте от 18 лет могут скачать приложение Резерв+, создать там электронный кабинет и скачать ту информацию, которая необходима.

Вениславский уверяет, что в таком случае военнообязанный не будет признан годным или непригодным к военной службе, ведь он не прошел ВЛК. Но в таком случае человек "формально" выполнит требование закона.

"С 18 июня эта система Резерв+ генерирует QR-код, который будет аутентичным цифровым заменителем военного билета. Поэтому здесь никаких проблем я не вижу. А заявление спикера Министерства обороны, о котором вы говорите, что юноши от 17 лет обязаны будут приехать, - это, знаете ли, это субъективная оценка министерства, которое должно быть подкреплено как-то нормативно-правовыми актами", - рассказал Вениславский в эфире "Радио Свобода".

Депутат добавил, что подобные вопросы решаются на уровне нормативно-правовых актов. По его словам, в законе, принятом нардепами ранее, нет ни одного положения о том, что юноши в возрасте от 17 лет должны приехать и стать на учет.

Также он пообещал поднять вопрос об информационной политике Министерства обороны во время обсуждения в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, что спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин сказал, что юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на военный учет в ТЦК. Сейчас стать на первый учет через приложение «Резерв+» невозможно — это можно сделать только через ТЦК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что украинские студенты иностранных вузов для постановки на учет должны приехать в Украину, дистанционно это сделать нельзя.

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