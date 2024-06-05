Квалификационная оценка судей: ВККС обновила тестовые вопросы и базы практических задач

Тестовые вопросы и базы практических задач обновили с учетом изменений в законодательстве.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что с целью проведения экзамена в рамках квалификационного оценивания судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности или в связи с наложением дисциплинарного взыскания 5 июня были утверждены в новых редакциях тестовые вопросы и базы практических задач с учетом изменений в законодательстве.

С обновленным перечнем основ тестовых вопросов можно ознакомиться в рубрике «Тестовые вопросы» подраздела «Оценка» раздела «Деятельность» официального веб-сайта Комиссии или по ссылкам:

1. Основи тестових запитань з адміністративної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.

2. Основи тестових запитань з господарської спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.

3. Основи тестових запитань з кримінальної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.

4. Основи тестових запитань з цивільної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.

5. Основи тестових запитань з адміністративної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів.

6. Основи тестових запитань з господарської спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів.

7. Основи тестових запитань з кримінальної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів.

8. Основи тестових запитань з цивільної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів.

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