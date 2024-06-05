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Кваліфікаційне оцінювання суддів: ВККС оновила тестові запитання та бази практичних завдань

20:52, 5 червня 2024
Тестові запитання та бази практичних завдань оновили з урахуванням змін у законодавстві.
Кваліфікаційне оцінювання суддів: ВККС оновила тестові запитання та бази практичних завдань
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що з метою проведення іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді або у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення 5 червня було затверджено в нових редакціях тестові запитання та бази практичних завдань з урахуванням змін у законодавстві.

Із оновленим переліком основ тестових запитань можна ознайомитися в рубриці «Тестові запитання» підрозділу «Оцінювання» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту Комісії або за посиланнями:

1. Основи тестових запитань з адміністративної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.

2. Основи тестових запитань з господарської спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.

3. Основи тестових запитань з кримінальної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.

4. Основи тестових запитань з цивільної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.

5. Основи тестових запитань з адміністративної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів.

6. Основи тестових запитань з господарської спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів.

7. Основи тестових запитань з кримінальної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів.

8. Основи тестових запитань з цивільної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів.

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