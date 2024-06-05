Кваліфікаційне оцінювання суддів: ВККС оновила тестові запитання та бази практичних завдань

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що з метою проведення іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді або у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення 5 червня було затверджено в нових редакціях тестові запитання та бази практичних завдань з урахуванням змін у законодавстві.
Із оновленим переліком основ тестових запитань можна ознайомитися в рубриці «Тестові запитання» підрозділу «Оцінювання» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту Комісії або за посиланнями:
1. Основи тестових запитань з адміністративної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.
2. Основи тестових запитань з господарської спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.
3. Основи тестових запитань з кримінальної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.
4. Основи тестових запитань з цивільної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів.
5. Основи тестових запитань з адміністративної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів.
6. Основи тестових запитань з господарської спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів.
7. Основи тестових запитань з кримінальної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів.
8. Основи тестових запитань з цивільної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів.
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