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Зіткнення поїздів у Чехії: серед загиблих є громадяни України

11:58, 6 червня 2024
Наразі відомо, що внаслідок аварії пасажирського потягу і вантажного загинуло 6 людей.
Зіткнення поїздів у Чехії: серед загиблих є громадяни України
Фото: iDNES.cz
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В аварії поїзда Прага-Кошице, що прямував до Чопа, загинуло четверо пасажирів. Серед них - дві громадянки України. Про це повідомило МЗС.

Водночас громадянство інших загиблих наразі уточнюється.

Зазначається, що ще 34 пасажири дістали незначні поранення та отримали допомогу на місці. Деяких постраждалих доставили до лікарень міст Пардубіце та Градець Кралове.

«Консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС», — повідомили у МЗС.

Нагадаємо, що у Чехії пасажирський експрес RegioJet 1021, який прямував до України, зіткнувся з вантажним поїздом. 

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