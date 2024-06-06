Рада дозволила Держспецзв’язку під час воєнного стану купувати дрони та РЕБ

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації наділяється повноваженнями щодо забезпечення безпілотними системами, засобами РЕБ та іншою військовою і спеціальною технікою.

Фото: armyinform.com.ua

У четвер, 6 червня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №11144 щодо можливості Держспецзв’язку, тимчасово, на час воєнного стану, здійснювати закупівлю дронів, РЕБів, боєприпасів (які використовують із дронами) для потреб оборони. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

За документ проголосували 275 нардепів.

Таким чином, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України наділяється повноваженнями щодо забезпечення безпілотними системами, боєприпасами до них, засобами РЕБ та іншою військовою і спеціальною технікою, організації навчання операторів безпілотних систем, а також безпосереднього проведення випробувань та перевірки бойових можливостей безпілотних систем в інтересах Сил оборони України.

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