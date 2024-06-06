Господарський суд стягнув понад 1 млрд гривень з тендеру на Шулявський міст

Господарський суд Києва визнав порушення у тендері на Шулявський міст.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Господарський суд міста Києва підтримав позицію прокуратури щодо стягнення з бенефіціарів тендеру на реконструкцію Шулявського шляхопроводу понад 1 мільярда гривень до Державного бюджету. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Прокуратура встановила порушення законодавства у сфері економічної конкуренції товариством, що виграло тендер. Антимонопольний комітет також визнав, що переможець та інше товариство діяли спільно та не конкурували між собою під час аукціону.

Повну суму понад 1 мільярда гривень було виділено переможцю торгів ще у 2018 році з місцевого бюджету. Проте, роботи з реконструкції транспортної розв’язки досі не завершені.

На виконання укладеного договору, прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсними рішень тендерного комітету та договору генерального підряду, а також стягнення зазначеної суми в дохід держави.

4 червня 2024 року Господарський суд міста Києва погодився з аргументами прокурора та задовольнив позов у повному обсязі.

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