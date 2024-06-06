У Криму знищено російський рейдовий буксир «Сатурн», відео

Спецпризначенці ГУР знищили російський рейдовий буксир «Сатурн» 6 червня.

6 червня спецпризначенці ГУР вдарили по російському рейдовому буксиру «Сатурн» в тимчасово окупованому Криму.

Зазначається, що в результаті операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників було знищено.

"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії", - розповіли у ГУР, додавши відео операції.

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