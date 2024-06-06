В Крыму уничтожен российский рейдовый буксир «Сатурн», видео

Спецназовцы ГУР уничтожили российский рейдовый буксир «Сатурн» 6 июня.

6 июня спецназначенцы ГУР ударили по российскому рейдовому буксиру «Сатурн» во временно оккупированном Крыму.

Отмечается, что в результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков было уничтожено.

"Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений окупантов в черноморской акватории", - рассказали в ГУР, добавив видео операции.

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