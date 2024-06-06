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Адвокату, который предлагал взятку $200 тысяч детективу НАБУ и прокурору САП, избрали меру пресечения

11:55, 6 июня 2024
ВАКС определил адвокату Алексею Носову 12 млн гривен залога.
Адвокату, который предлагал взятку $200 тысяч детективу НАБУ и прокурору САП, избрали меру пресечения
Источник фото: ukrinform
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Адвокат Алексей Носов, который был уличен на предложении взятки в размере 200 тысяч долларов США прокурорам САМ и детективам НАБУ, получил меру пресечения. Об этом сообщили в НАБУ.

ВАКС определил ему залог в 12 миллионов гривен и соблюдение ряда обязанностей, включая запрет на выезд из Киева и области, сдачу загранпаспортов, а также ношение электронного браслета. Срок действия обязанностей составляет 2 месяца.

Следственные действия в рамках дела о завладении электрической энергией ЧАО «НЭК «Укрэнерго» и легализации средств на сумму 716 миллионов гривен в отношении одного из адвокатов юридической компании Миллер - Алексея Носова. Компания объявила о разрыве любых отношений с ним и обещает способствовать официальному расследованию.

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