Адвокату, який пропонував хабар $200 тисяч детективу НАБУ і прокурору САП, обрали запобіжний захід

ВАКС визначив адвокату Олексію Носову 12 млн гривень застави.

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Адвокат Олексій Носов, який був викритий на пропонуванні хабаря у розмірі 200 тисяч доларів США прокурорам САМ та детективам НАБУ, отримав запобіжний захід. Про це повідомили в НАБУ.

ВАКС визначив йому заставу у 12 мільйонів гривень і дотримуватися низки обов'язків, включаючи заборону на виїзд з Києва та області, здачу закордонних паспортів, а також носіння електронного браслета. Термін дії обов'язків становить 2 місяці.

Слідчі дії в рамках справи про заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації коштів на суму 716 мільйонів гривень стосовно одного з адвокатів юридичної компанії Міллер — Олексія Носова. Компанія оголосила про розрив будь-яких відносин з ним і обіцяє сприяти офіційному розслідуванню.

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