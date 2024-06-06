У Москві невідомий посеред вулиці застрелив чоловіка: подробиці

Після стрілянини нападник втік від поліції.

У четвер, 6 червня, у Москві невідомий чоловік посеред вулиці розстріляв людину. Про це повідомили росЗМІ.

Зазначається, що чоловік відкрив вогонь із рушниці у районі Філі-Давидково біля станції МЦД Кунцевська. Внаслідок стрілянини одна людина загинула. Наразі стрільця шукають поліцейські.

У МВС росії заявили, що на заході Москви було скоєне замовне вбивство, в ході якого невідомий розстріляв чоловіка. Відкрито справу про вбивство та незаконний обіг зброї.

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