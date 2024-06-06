Як бути зі зв’язком під час відключення світла: поради Мінцифри

У Мінцифри розповіли, внаслідок чого під час відключень світла погіршується мобільний зв'язок та якість інтернету.

Під час тривалих вимкнень електроенергії може зникати зв'язок. У Мінцифри дали поради, що робити, щоб зберегти доступ до Інтернету під час відключень світла.

У випадку зникнення інтернету під час відключень світла можливо скористатися національним роумінгом, відвідати найближчий пункт незламності, або під'єднати енергостійкий фіксований інтернет, наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ну і нагадую про енергостійкий фіксований інтернет. Одна з найефективніших технологій для цього — xPON. Працює 4+ години при відключеннях електроенергії. Тобто зможете через месенджер зателефонувати мамі та сказати, що у вас все ок. Спитайте в провайдера, чи використовує він xPON і чи може підʼєднати", - зазначив Федоров.

За його словами, під час відключень світла багато людей перемикається на мобільний інтернет, через що базові станції мобільних операторів не справляються і зникає зв’язок.

"Зазвичай більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Тому навантаження на мобільну мережу зростає майже в 10 разів і звʼязок та інтернет стають нестабільними", - каже міністр.

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