Как быть со связью при отключении света: советы Минцифры

В Минцифре рассказали, в результате чего при отключении света ухудшается мобильная связь и качество интернета.

При длительном выключении электроэнергии может исчезать связь. В Минцифре дали советы, что делать, чтобы сохранить доступ в Интернет во время отключения света.

В случае исчезновения интернета во время отключений света можно воспользоваться национальным роумингом, посетить ближайший пункт несокрушимости или подключить энергостойкий фиксированный интернет, подчеркнул министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Ну и напоминаю об энергостойком фиксированном интернете. Одна из самых эффективных технологий для этого — xPON. Работает 4+ часа при отключениях электроэнергии. То есть сможете через мессенджер позвонить маме и сказать, что у вас все ок. Спросите у провайдера, использует ли он xPON и может ли подключить", - отметил Федоров.

По его словам, во время отключений света многие переключаются на мобильный интернет, из-за чего базовые станции мобильных операторов не справляются и исчезает связь.

"Обычно большинство интернет-трафика используется через домашний или офисный интернет, а во время обесточений украинцы переключаются на мобильный. Поэтому нагрузка на мобильную сеть возрастает почти в 10 раз и связь и интернет становятся нестабильными", - говорит министр.

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