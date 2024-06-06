В Москве неизвестный посреди улицы застрелил мужчину: подробности

После стрельбы нападавший скрылся от полиции.

В четверг, 6 июня, в Москве неизвестный мужчина посреди улицы расстрелял человека. Об этом сообщили росСМИ.

Отмечается, что мужчина открыл огонь из ружья в районе Фили-Давыдково у станции МЦД Кунцевская. В результате стрельбы один человек погиб. Сейчас стрелка ищут полицейские.

В МВД рф заявили, что на западе Москвы совершенно заказное убийство, в ходе которого неизвестный расстрелял мужчину. Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

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