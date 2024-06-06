Хозяйственный суд взыскал более 1 млрд гривен с тендера на Шулявский мост

Хозяйственный суд Киева признал нарушения в тендере на Шулявский мост.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

Хозяйственный суд города Киева поддержал позицию прокуратуры о взыскании с бенефициаров тендера на реконструкцию Шулявского путепровода более 1 миллиарда гривен в Государственный бюджет. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Прокуратура установила нарушение законодательства в сфере экономической конкуренции обществом, выигравшим тендер. Антимонопольный комитет также признал, что победитель и другое общество действовали совместно и не конкурировали между собой во время аукциона.

Полную сумму более 1 миллиарда гривен было выделено победителю торгов еще в 2018 году из местного бюджета. Однако, работы по реконструкции транспортной развязки до сих пор не завершены.

Во исполнение заключенного договора, прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о признании недействительными решений тендерного комитета и договора генерального подряда, а также взыскании указанной суммы в доход государства.

4 июня 2024 года Хозяйственный суд города Киева согласился с аргументами прокурора и удовлетворил иск в полном объеме.

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