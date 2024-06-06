Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ

Государственная служба специальной связи и защиты информации наделяется полномочиями по обеспечению беспилотными системами, средствами РЭБ и другой военной и специальной техникой.

Фото: armyinform.com.ua

В четверг, 6 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект №11144 о возможности Госспецсвязи, временно, во время военного положения, осуществлять закупку дронов, РЭБов, боеприпасов (использующих с дронами) для нужд обороны. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

За документ проголосовали 275 нардепов.

Таким образом, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины наделяется полномочиями по обеспечению беспилотных систем, боеприпасов к ним, средствами РЭБ и другой военной и специальной техникой, организации обучения операторов беспилотных систем, а также непосредственного проведения испытаний и проверки боевых возможностей беспилотных систем в интересах сил обороны Украины.

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