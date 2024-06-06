У Чехії пасажирський потяг, який прямував до України, зіштовхнувся з вантажним: є загиблі, відео

Пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажним потягом, в результаті чого четверо людей загинули.

Фото: Reuters

Біля чеського міста Пардубіце пасажирський потяг з причіпними вагонами до Чопа зіштовхнувся з вантажним поїздом. Про це повідомляє iDNES.cz.

Загинуло щонайменше 4 людини, десятки - поранено. Їх доправили до лікарні та надали медичну допомогу. Попередньо українців серед загиблих і постраждалих немає.

Зауважується, що пасажирський потяг Прага-Кошице, що в місто Чоп, зіткнувся з вантажним поїздом ČD Cargo, який рухався в протилежному напрямку.