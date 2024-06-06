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Успенський собор на Черкащині повернуто у державну власність: апеляційний суд ухвалив рішення

12:22, 6 червня 2024
Собор понад 20 років перебував під Українською православною церквою московського патріархату.
Успенський собор на Черкащині повернуто у державну власність: апеляційний суд ухвалив рішення
Фото: suspilne.media
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Канівський Успенський собор у Черкаській області рішенням суду за клопотанням черкаської прокуратури повернули в державну власність. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

«Північним апеляційним господарським судом підтверджено доводи прокурора щодо незаконності набуття Українською православною церквою права колективної власності на пам’ятку археології, історії національного значення – Успенський собор, що розташований в м. Каневі», - йдеться у заяві.

Зазначається, що суд залишив без задоволення апеляційну скаргу предстоятеля Української православної церкви  та залишив без змін рішення господарського суду Черкаської області, яким задоволено позов Смілянської окружної прокуратури в інтересах Міністерства культури та інформаційної політики України до виконкому Канівської міської ради, Київської митрополії Української православної церкви про усунення перешкод у здійсненні права користування і розпорядження майном, шляхом визнання незаконним та скасуванням рішення, визнання недійсним та скасування свідоцтва на право власності та повернення Успенського собору ХІІ століття, як об’єкту культурної спадщини національного значення вартістю понад 8,5 млн грн.

У прокуратурі додали, що наразі вживаються заходи щодо виконання рішення суду.

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