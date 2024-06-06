Митники викрили вантажівку із «зайвими» запчастинами до елітних автомобілів

На Закарпатті затримали вантажівку із запчастинами для світових брендів, які намагалися незаконно ввезти до України.

Джерело фото: UkraineCustoms

Закарпатські митники зафіксували спробу ввезення партії запчастин без необхідних документів та ухиляння від сплати митних зборів на митному посту «Тиса» на кордоні з Угорщиною. Водій вантажівки перевозив запасні частини до автомобілів таких світових брендів, як «Porsche», «Volkswagen», «Mercedes». Загальна вага товару становила 19,5 тонн, обсяг складав 58 вантажних місць, а його вартість оцінювалася у 88,4 тисячі євро. Цей вантаж мав прибути до луцького підприємства через угорську фірму.

Під час митного контролю виявлено перевищення ваги вантажу та невідповідність кількості та маркування запчастин даним у документах. Замість заявлених 58 вантажних місць, насправді було 60, а окрім того, були виявлені відмінності в найменуванні та кількості товару.

У зв'язку з цим складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України щодо перевізника, який надав неправдиві дані про переміщуваний імпортний товар.

«Зайвий» товар, який складався з 88 комплектів запчастин (294 шт), вилучено до рішення суду. Його орієнтовна вартість перевищує мільйон гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.