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Рада звернулася до парламентів та урядів іноземних держав із закликом підтримати Саміт миру

12:28, 6 червня 2024
Верховна Раад просить підтримати «Формулу миру» Володимира Зеленського та визнати право України на боротьбу проти збройної агресії до повного відновлення її територіальної цілісності.
Рада звернулася до парламентів та урядів іноземних держав із закликом підтримати Саміт миру
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Верховна Рада ухвалила постанову №11320 про звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей на підтримку Глобального саміту миру в Швейцарії. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

За проголосували 318 депутатів.

У постанові народні депутати закликають парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації та їх парламентські асамблеї сприяти участі лідерів держав, запрошених взяти участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня 2024 року в Бюргенштоці, Швейцарії, продемонструвавши таким чином свою відповідальну позицію, прагнення до відновлення справедливого миру та готовність протидіяти деструктивним діям рф, що спрямовані на розкол міжнародної спільноти.

Водночас документам нардепи закликають засвідчити єдність та рішучість у справі захисту цілей та принципів Статуту ООН та протидіяти деструктивним діям рф, що спрямовані на розкол міжнародної спільноти для її примусу до згоди з окупацією та анексією українських територій та прийнятністю досягнення політичних цілей силовим шляхом.

Рада закликає відмовитися від будь-якої підтримки так званих "мирних ідей", що, фактично, пропонують погодитись з діями держави-агресора та завершити російську збройну агресію проти України за рахунок компромісів та поступок агресору, нехтуючи фундаментальними принципами Статуту ООН. 

Також парламент просить підтримати "Формулу миру" Президента України Володимира Зеленського як комплексний, ефективний та реалістичний мирний план та долучитися до підготовки спільної мирної рамки, що має покласти край російській збройній агресії проти Української держави.

Нагадаємо, що більше 100 країн підтвердили участь у Саміті миру.

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