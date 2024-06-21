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Україна наступного тижня отримає €1,9 млрд у рамках Ukraine Facility – віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс

18:33, 21 червня 2024
За словами Валдіса Домбровскіса, наступні два транші можуть відбутися восени.
Україна наступного тижня отримає €1,9 млрд у рамках Ukraine Facility – віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс
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Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що Євросоюз надасть Україні 1,9 млрд євро вже наступного тижня. Допомогу передають у рамках програми на 50 млрд євро (Ukraine Facility). Про це він сказав на пресконференції.

«Щодо Ukraine Facility: наступного тижня Україна має отримати 1,9 млрд євро у вигляді попереднього фінансування», - сказав Домбровскіс.

Також він додав, наступні два транші можуть відбутися восени.

Раніше Єврокомісія опублікувала рішення про створення Аудиторської ради для контролю за використанням Україною 50 млрд євро за механізмом Ukraine Facility.

Механізм Ukraine Facility передбачає залучення 50 мільярдів євро з 2024 по 2027 роки за умови успішного виконання Плану України. Більша частина з цих коштів – кредити.

Україна, відповідно до Рамкової угоди, зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості використання коштів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», слідкувати за тим, як Україна витрачає кошти ЄС на реформи, буде спеціальний «ревізор». Це передбачає ратифікована 6 червня парламентом Рамкова угода між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (законопроект 0276).

Відповідно до цієї Угоди європейські інституції мають право ставити питання не лише про припинення виплат, а й про повернення коштів.

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